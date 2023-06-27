Bursa İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur ve Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, bayram arifesinde trafik denetimini havadan takip etti. Jandarmaya ait helikopterle Bursa semalarında trafiğin yoğun yerler tespit edilerek karadaki ekiplere bildiride bulunuldu. 9 gün boyunca vatandaşların huzur ve güven ortamı için 815 polis, 186 jandarma personeli sahada görev yapacak.

Kurban Bayramı dolayısıyla Bursa’da birçok vatandaş 9 günlük bayram tatili için yollara düştü. Bayram öncesinden vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlayan, aynı zamanda trafik tedbirleri alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü hem havadan, hem karadan güvenlik önlemlerini arttırdı. Jandarma ve polis ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz, Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile trafik kazalarının önüne geçmek, can kaybı ve yaralanmaları en aza indirmek için hem havadan hem de karadan uygulama noktaları kuruldu. Aydın Filo Komutanlığından tahsis edilen helikopterle devriye atan askerlere İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da katıldı. 4 bin 735 kilometrelik yol ağını havadan takip eden ikili, Kurban Bayramı’nı sıfır kazayla geçirmeyi ümit ettiklerini belirtti.

Tatil boyunca bin personelin 95 uygulama noktasında denetim yapacağı, jandarmaya bağlı bir helikopter ile havadan ana arterlerin takip edileceği bildirildi. Öte yandan, dron desteği ile gece görüş özelliğine sahip radarlara hız denetimleri 47 ayrı noktada gerçekleştirilecek.