Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, Ramazan ayı boyunca güvenli ve kesintisiz elektrik arzı sağlamak için hazırlıklarını tamamladı. Arife gününden başlamak üzere bayram boyunca hiçbir planlı kesinti yapılmayacağı duyuruldu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik dağıtım hizmetiverenOsmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Ramazan ayında güvenli ve sürdürülebilir enerji arzı sağlamak için gerekli tedbirleri aldı.



Buna göre 20 Nisan Perşembe Arifeg ününden başlamak üzerebayram boyuncahiçbir planlı kesinti yapılmayacak.

OEDAŞ, olası arıza ve kesintilere karşı ise beş ildeki toplam 460 kişilik arıza bakım ve onarım ekibiylegece gündüz fark etmeksizin en kısa sürede müdahale edecek.

7 gün 24 saat hizmet veren ‘ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi’ni arayıp bilgi güncellemesi yapan tüketiciler her zaman olduğu gibi Ramazan Bayramı’nda da SMS bildirimi alabilecek. Tüketiciler ayrıca ‘OEDAŞ 186’ mobil uygulaması üzerinden arıza bildiriminde bulunabilecek.