Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 9 günlük Kurban Bayramı dönüşü belediye personeli ile bayramlaşarak geçmiş Kurban Bayramı’nı kutladı.

Bozüyük Belediyesi Yeni Düğün Salonu’nda yapılan bayramlaşma törenine, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, başkan yardımcıları ve belediye personeli katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Bakkalcıoğlu, tüm personelin bayramını kutlayarak “Çok yoğun bir çalışma dönemine girmemiz gerekiyor. Yağışlar nedeniyle saha çalışmalarında çok aksamalar oldu. Bunları da gidereceğiz inşallah. Ben belediye çalışanları olarak yaptığınız hizmetlerden dolayı hepinize Bozüyük halkı adına teşekkür ediyorum. Ailenizle beraber mutluluklar diliyorum” dedi.

Konuşmasının ardından personel ile tek tek görüşerek bayramlarını kutlayan Başkan Bakkalcıoğlu, çalışanlarına bayram şekeri ve çikolatası hediye etti.