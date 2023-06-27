İhtiyaç sahiplerine 60 milyon liralık destek İhtiyaç sahiplerine 60 milyon liralık destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, vatandaş ve esnafın cebini rahatlatan Halk Kart’ın Haziran ayı tutarları Kurban Bayramı öncesinde hesaplarına yatırıldı.MERSİN (İGFA) - Yaptığı yardımlarla vatandaşın cebini rahatlatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart Haziran  ayı tutarlarını vatandaşın hesaplarına yatırdı.

Haziran ayı Halk Kart tutarları kapsamında 3 bin 731 kişinin hesabına 500 TL, 5 bin 334 kişinin hesabına ise, 300 TL olmak üzere, 9 bin 65 kişinin hesabına toplam 3 milyon 465 bin 700 TL yatırıldı. 