Seçim çalışmalarını değerlendiren MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, “Emek ve Özgürlük İttifakı maskesiyle yüzlerini kapatan TİP-TKP-EMEP-TÖP-EHP-SMF-HDP/PKK-YPG-PYD’nin dış tazyik ve telkinlerle aday çıkarmaktan vazgeçerek bariz şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olması meselenin özeti durumdadır” dedi.

MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, "Doğal felaketlerin gölgesinde yapılacak 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Siyasetin koltuklarda oturarak değil, insanımızın ayağına gidip gönlüne girmekle yapılması gerektiğini savunuyor ve buna göre hareket ediyoruz. Biliyoruz ki Cumhur İttifakının başarısı, Milliyetçi Hareket Partisinin başarısıyla orantılıdır. Başarmak da ancak çalışmakla elde edilir. Milletimiz ve devletimiz bekası için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. 7+2 formatında teşekkül eden millet ittifakının dayatmaya çalıştığı başarısızlık hikayelerine karnımız toktur. Küresel güçlerin yerli işbirlikçileri vasıtasıyla Türkiye’nin milli birlik ve güvenliğini, toplumsal huzur ve dayanışma ahlakını tahrip etmesine izin vermeyeceğiz. Millet ittifakının terörist Demirtaş’ı, Sorosçu Kavala’yı, Gezi Parkı olaylarında tutuklananlarla birlikte FETÖ’yle iltisakları yargı kararıyla tespit edilip hüküm alanları serbest bırakma vaadini telaffuz etmesi devleti tanımayan, gayri milli zihniyete en bariz örnektir. Emek ve Özgürlük İttifakı maskesiyle yüzlerini kapatan TİP-TKP-EMEP-TÖP-EHP-SMF-HDP/PKK-YPG-PYD’nin dış tazyik ve telkinlerle aday çıkarmaktan vazgeçerek bariz şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olması meselenin özeti durumdadır. Marjinal sol partilerin ve bölücülüğün odağı olan HDP’nin de içinde bulunduğu bu şer ittifakına aziz milletimiz destek vermeyecektir. Bu yolun sonu karanlıktır. Bu yolun sonunun nereye çıkacağı belli değildir. Müslüman Türk milleti, kadim devletimizin sonu belli olmayan karanlık yollara düşmesine izin vermeyecektir. 14 Mayıs’ta cumhurun zaferi hilal gibi yükselecek, 29 Ekim’de de Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü iftiharla kutlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümü cumhurun muazzam diriliş ve yükselişiyle taçlanacak, Türk ve Türkiye Yüzyılının ilk adımı Allah’ın inayeti, milletimizin iradesiyle atılacaktır. Sefer bizden, zafer Allah’tandır. Gayret bizden Tevfik Allah’tandır” dedi.

FAHRETTİN ENİŞ