Bayram öncesi renkleriyle dikkat çeken kadın kıyafetleri raflarda yerini aldı.

Kurban Bayramı’nın bu yıl okulların kapanmasının hemen ardından olması ve yaz aylarının güneşli yüzünü göstermeye başlaması tatil planlarını hızlandırdı. Bu sezon tatil valizlerine en çok yakışacak ürünler ise yaz mevsimine yakışan doğal ve nefes alabilen kumaşlar, şıklık ve rahatlığı bir arada sunan elbiseler, keten takımlar ve mayolar olarak ön plana çıkıyor.

Her zevk ve tercihe uygun on binlerce ürünün yer aldığı Modanisa, Kurban Bayramı’na özel tüm indirimlere ek yüzde 10 indirim tanımladı.

Yaz aylarının vazgeçilmezi: Doğal kumaş

Doğal kumaşlar sentetik barındırmadığı için serin tutma özelliğine sahip. Hafifliği ve nefes aldıran içeriği sayesinde, iyi hissettiren şıklık sağlıyor. Doğal hammaddelerin zenginleştirilerek kullanılabilir hale getirildiği kumaşlar ise nefes alabilen kumaşlar olarak tanımlanıyor. Bu bayram tatili için valizlerde mutlaka yer alması gereken bu parçalar, yüksek hava geçirgenliğiyle giyildiği andan itibaren cilde nefes aldırıyor. Doğal keten kumaşlar ise hem farklı kombinlere elverişli olması hem de çabasız şıklık sunması açısından tercih sebebi oluyor.