Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bayram süresi boyunca acil durumlar hariç, altyapı çalışmaları için kazı yapılmasına izin vermeyecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların rahatsız olmamaları sebebiyle Büyükşehir sınırları içerisinde altyapı çalışmaları kapsamında kazı yapılmaması yönünde karar aldı.

Altyapı çalışması yapan, özel, kamu kurum kuruluş ve şahısların, 20-23 Nisan tarihleri arasında, acil arıza kazıları haricinde, kazı çalışması yapmaları yasaklandı.

AÇIK KAZI YERLERİ BAYRAM ÖNCESİ KAPATILACAK

Büyükşehir Belediyesi sınırlarında altyapı çalışması yapan, özel, kamu kurum kuruluş ve şahıslar tarafından, Ramazan Bayramı sebebiyle acil arıza kazıları haricinde, kazı çalışması yapılması yasaklandı. Hali hazırda yapılan çalışmaları 19 Nisan 2023 tarihi akşamına kadar tamamlanacak ve açık olan kazı yerleri de kapatılacak. Alt yapı çalışmasından kalan hafriyat ve kazı artığı bu tarihe kadar temizlenmesi gerekiyor. Bu karara uymayan özel, kamu kurum kuruluş ve şahıslara cezai işlem uygulanacağı belirtildi.