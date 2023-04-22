Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ramazan Bayramı ziyaretlerini gençlerle gerçekleştirdi.MUĞLA (İGFA) - Ortakent Merkez Camii’nde Bayram Namazını kılan Başkan Ahmet Aras, daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bodrum İlçe Örgütü’nce gerçekleşen bayramlaşma törenine katıldı.

Törene İlçe Başkanı Başar Bıyıklı; Muğla Milletvekili adayları Cumhur Uzun, Süreyya Öneş Derici ve Fatma Gebeş Çimen; kadın ve gençlik kolları başkanları, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

Çarşı Mahallesi’ndeki parti binasında gerçekleşen törenin ardından Başkan Aras, CHP Bodrum Gençlik Kolu Başkanı Ferhat Ceyhan ve partili gençlerle birlikte esnaflara bayram ziyaretinde bulundu. Neyzen Tevfik Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Aras, bir kafede gençlerle oturup sohbet etti.

Başkan Aras, gençlerle gerçekleştirdiği bayram ziyaretlerinin ardından Trafo Bodrum Kafe ve Restaurant’ta ilçe protokolünün vatandaşlarla bir araya geldiği bayramlaşma törenine katıldı.

Düzenlenen törene Kaymakam Bilgehan Bayar, Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Benli, daire amirleri, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, birlik ve beraberlik mesajları vererek herkesin bayramını kutladı.

Bayramlaşma töreninin ardından K.K. Bodrum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda bulunan depremzede vatandaşlarla bir araya gelen ilçe protokolü daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Bodrum Devlet Hastanesi ve Zabıta Müdürlüğü’nde görevli personel ile bayramlaştı.