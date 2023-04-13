İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine 2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri Genelgesi gönderdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine 2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri genelgesi gönderildi. Bayram öncesi ve sürecince alınacak trafik tedbirleri tek tek sıralandığı genelge kapsamında Emniyet ve Jandarma sorumluluk bölgesinde toplam 51 bin 300 ekip/tim, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak.

Ramazan Bayramı nedeniyle karayolu ile seyahat edecek vatandaşlarımızın emniyet kemeri kullanmasının önemine dikkat çekilmesi amacıyla Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz mottosuyla hazırlanan afişlere yer verilecek.

Genelge kapsamında; Ramazan Bayramı tatilnin Eğitim-Öğretim Dönemi ara tatili süresine denk gelmesi dolayısıyla karayollarında yoğun trafik tedbirleri alınacağı, bu tedbirlerin 14 Nisan’da başlayacağı ve 24 Nisan’a kadar süreceği ifade edildi. Genelgede alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

2 BİN 626 SAAT HAVADAN DENETİMLE TRAFİK GÜVENLİĞİ EN ÜST DÜZEYDE SAĞLANACAK

Trafik güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla 13 helikopter ve 138 dron ile 2 bin 626 saat trafik denetimi gerçekleştirilecek. Helikopterlerle yapılan denetimler özellikle; Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Sakarya, Yozgat, Adana, Ağrı, Balıkesir, Batman, Burdur, Diyarbakır, Isparta, Niğde, Osmaniye, Tekirdağ, Yalova ve Van illerinde yoğunlaşacak.

99 BİN 245 TRAFİK PERSONELİ GÖREV ALACAK

Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında günlük 7 bin 329 trafik ekip/tim, 14 bin 178 trafik personeli olmak üzere toplam 51 bin 300 ekip/tim, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak. Ayrıca 36 polis/jandarma Başmüfettişi, 6 Denetleme Başkanlığı Denetleme Grup Başkanlığı Üyesi güzergâhlarda ve kazaların yoğunlaştığı kara noktalarda ekip ve personel tarafından alınan tedbirleri yerinde denetlemek üzere görevlendirilecek. Merkez Teşkilatı Güzergâh Denetimleri, Emniyet Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarından oluşan 15 ekip ile sağlanacak. 44 personelden oluşan 15 ekip farklı güzergâhlardaki trafik ekip ve personelini denetlemek üzere görev alacak. Şehirlerarası otobüslerde yolcu olarak görevlendirilen 514 personel ise 1.028 yolcu otobüsünü habersiz olarak denetleyecek.

“BU YOLDA SANA ÇOK GÜVENİYORUZ”

Ramazan Bayramında da trafikte emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulanacak. Denetimlerde, yol kullanıcılarını bilgilendirmeye yönelik daha önce gönderilmiş olan materyallerin dağıtılması, www.trafik.gov.tr internet adresinde de yer alan kamu spotlarının yerel TV kanalları ve uygun mecralarda yayınlanması, Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz mottosuyla hazırlanan afişler başta olmak üzere Bayramınız Kemerli Olsun, Trafikte Her Yıl Daha İyiye, Kemerim Hep Aklımda, Yayalar Kırmızı Çizgimiz, Yol Ver Hayata ve Bi Hareketine Bakar Hayat sloganları da sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri kullanma oranına artırmak amacıyla hatırlatıcı nitelikte kullanılacak.