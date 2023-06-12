İç turizmin önde gelen bölgelerinden "Kuzey Ege’nin İncisi" Ayvalık, sahip olduğu doğal güzelliklerle Kurban Bayramı’nda da tatilcilerden büyük ilgi görüyor.

Şeytan Sofrası, plaj ve adaları, koyları, tarihi taş evleri, yemekleri, temiz havası, zeytin yeşili ile mavinin buluştuğu ilçe, bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan Ayvalık’ta turistik tesislerde bayram öncesi alınan rezervasyonlar yüzde 90 ile yüzde 95 seviyesine ulaşmış durumda.

Kurban Bayramı’nda yüzde 100’lük doluluk oranına ulaşmayı bekleyen Ayvalık’ta, bayram ile birlikte başlayacak olan turizm sezonu öncesinde ise yüzler gülüyor.

"Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması talebi arttırdı"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaklaşan Kurban Bayramı’ndan son derece umutlu olduklarını vurgulayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ayvalık olarak bizlerin turizm sezonundan da çok ciddi beklentimiz var. Kurban Bayramı tatilinin de 9 güne çıkarılması bizim gibi turistik tatil yöreleri tarafından da memnuniyetle karşılanmıştır. Biz, belediye olarak tüm birimlerimizle önümüzdeki Kurban Bayramı tatiline ve akabinde başlayacak olan turizm sezonunda konuklarımızı en iyi şekilde ağırlayabilmek için hazırlıklıyız.” dedi.

Ayvalık’ın ulaşılabilir olması en büyük avantajı

Ayvalık’ın Türkiye’nin İzmir, İstanbul, Bursa gibi metropol şehirlerine yakınlığı nedeniyle her zaman tatilcilerin tercih sebebi olduğunu kaydeden Başkan Ergin, “Ayvalık; son yıllarda Çanakkale’de yapılan köprü, çevre yolları ve Seyit Onbaşı Havalimanı ile ulaşılabilirlik açısından büyük kolaylıklara sahiptir. Bu yüzden de Kurban Bayramı tatilinin 9 günlük olması nedeniyle de ilçemizde çok ciddi yoğunluk olmasını bekliyoruz. Ben 9 günlük bayram tatilinin, turizm sezonu öncesinde Ayvalık için çok ciddi bir başlangıç olduğuna inanıyorum. Bayramın Ayvalık için bolluk ve bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Doluluk oranı yüzde 100’ü bulacak”

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli Müdürü Abdülaziz Yük de, “Otelimiz, Türkiye’nin en büyük uygulama otelidir. Otelimizde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve idareci arkadaşlarımızla birlikte hizmet vermekteyiz ve misafirlerimizi de sabırsızlıkla beklemekteyiz. Rezervasyon taleplerimize baktığımızda özellikle Kurban Bayramı’nda şu an itibariyle yüzde 95 oranında doluluk oranına ulaştığımızı söyleyebilirim. Bayram günlerinde bu rakamın yüzde 100’e ulaşacağını düşünüyoruz. Bu yıl otelimize yepyeni bir plaj kazandırdık. Gelecek misafirlerimizi bu plajda da en güzel şekilde ağırlayabilmek için tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kurban Bayramı’nın ardından Temmuz, Ağustos ve hatta Eylül ayının ortalarına kadar çok yoğun bir rezervasyon talebiyle karşı karşıyayız. Bu anlamda da, Kurban Bayramı ile birlikte başlayacak sezonun dolu dolu geçeceğini ümit ediyor ve planlamalarımızı da bu yönde yapıyoruz.” dedi.

“Bayram süresince boş yer olmayacak”

Ayvalık Turizm Geliştirme Hizmet Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin ise, bu yıl turizm sezonuna Kurban Bayramı ile birlikte girdiklerini vurgulayarak, “Bu anlamda Kurban Bayramı’nın son derece verimli geçeceğine inanıyoruz. Artık seçim sürecini atlattık. Meteorolojiden de aldığımız güzel havalara ait haberlerle bayrama giriyoruz. Şu anda otellerimizdeki rezervasyonlarımız yüzde 100’lük doluluğa ulaşmış durumda. Sanıyorum bayramın son gününe kadar otellerimizde boş yer kalmayacak. Şu anda yüzde 90’larda devam eden rezervasyon süreci bayramın ilk günlerine kadar yüzde 100’e ulaşmış olacak. Bununla birlikte bayramın ardından başlayacak olan çok iyi bir turizm sezonu bekliyoruz” dedi.

Yoğun talepte vize sorunu çıkaran ülkelerin de payı büyük

Yurt dışında tatil yapmak isteyen Türk tatilcilerin, pek çok ülkede karşılaştıkları vize sorunları nedeniyle iç turizme yöneldiğine dikkat çeken Ümit Özgültekin, “Tabi bu durumda bizim satış potansiyelimizi yükseltti. Rezervasyonlarımız daha iyi olmaya başladı. Bu yüzden de bayram sonrasında başlayacak olan turizm sezonun da yüzde 90 ile yüzde 100 seviyelerinde geçeceğine inanıyoruz. Hava şartları müsaade ettikçe çok güzel bir sezon geçireceğiz” diye konuştu.”