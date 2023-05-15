MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram, Cumhurbaşkanlığı ve 28’nci Dönem Milletvekilliği seçimi sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

Bayram açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Resmî olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan, yarışı açık ara önde tamamlamıştır. TBMM’de de Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlamıştır. Tüm algı operasyonlarına ve düzmece anketlere rağmen MHP, milletvekili sayısını arttırarak nitelikli bir üçüncü parti olarak TBMM’de yerini almıştır. Seçimlerin yerel ve bölgesel sonuçlarını iyi analiz edeceğiz. Her şart ve koşulda Cumhur İttifakı kervanı emin adımlarla yolunda ilerleyecektir. Meclise girmeye hak kazanamayan kıymetli kardeşim Bilal Doğan'a cesareti ve azmi için teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız süresince gecesini gündüzüne katan yönetim kurulumuzu ve çalışma ekibimizi yüksek özverisi sebebiyle tebrik ediyorum. Bizleri gerek seçim sathında gerekse sandıkta destekleyen tüm İnegöl halkına şükranlarımı sunuyorum. Şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için mücadele etmekten geri durmayacağız.”

Haber merkezi