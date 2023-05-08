MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, MHP bilboardlarının yırtılmasıyla ilgili şikayetini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Uğur BAYRAM İnegöl'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin bilboardlarının yırtılması ile alakalı sosyal medyasında yapmış olduğu paylaşımda şu sözlere yer verdi;

"Şikayet etmeyi sevmem, şikayet edeni de sevmem. Mağdur edebiyatı ve mağduriyetten oy devşirmek bizim siyasetimizde ayıp karşılanır. Çok şükür biz böyle yetiştik.

Her seçim olanları bu seçim de yaşıyoruz. Bu tür saldırılar hep vardı ve olmaya devam edecek.

Biz ise mağduriyetten oy devşirmeye değil arkamıza bakmadan çalışmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.

Haber merekezi