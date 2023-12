Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in, engellilere yönelik projeleri ile engelli aileler başta olmak üzere ilçe halkından takdir topluyor. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in yeni hizmete açtığı Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ile birlikte Sevgi Kafe, Down Sendromlu ve Otistik Çocuklar Okulu, Ahmet Sarıoğlu Engelsiz Yaşam Parkı ve Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi projeleri, engelli bireylerin yaşama adapte olmasını sağlıyor.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner liderliğinde başarılı projeleri ile dikkat çeken Bayrampaşa Belediyesi, hizmet alanlarını ve temas ettikleri insan sayısını her geçen gün arttırıyor. Farklı kesimlerden vatandaşlar için yenilikçi ve modern projelere imza atan Bayrampaşa Belediyesi, Başkan Atila Aydıner’in vizyoner liderliği ile her geçen gün büyüyor. Bayrampaşa Belediyesi’nin takdir toplayan projeleri arasında engellilere özel hizmetler yer alıyor.

"En büyük engel, engellenmektir"

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, engellilere yönelik projeleri hakkında yaptığı açıklamada, “En büyük engel, engellenmektir. Belediye olarak engelliler yönelik bakış açımız ‘Engel değil destek olun’ sloganı çerçevesinde belirleniyor. Engelli vatandaşlarımızın dertleriyle ara vermeden, yakından ilgileniyoruz. Onları hayata daha sıkı bağlayacak kültürel ve sosyal projeler yürütüyoruz” dedi.

“Aileler rahat olsun, engelli yavrularımız bize emanet”

“Engellilerin önündeki tüm engelleri kaldırdık” diyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Engelli kardeşlerimiz Bayrampaşa’nın en kıymetlileri. Her şey onlar için. Onlara layık projelerle ilçemizdeki engellileri hayata bağlıyoruz. Aileler rahat olsun, engelli yavrularımız bize emanet!” sözlerini kaydetti. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, her yıl Dünya Engelliler Günü’nü, ’Farklılıklarımızı, acılarımızı, mutluluklarımızı, birlik ve beraberliğimizi sevelim’ sloganıyla kutladıklarını da sözlerine ekledi.

Engellilere özel yeni rehabilitasyon merkezi hizmete açıldı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, engelli vatandaşlara daha modern bir ortamda hizmet vermek üzere yeni Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’ni hizmete açtı. Yenidoğan Mahallesi Öz Sokak’ta hizmete sunulan yeni merkez binasında engelli vatandaşlar hayata tutunuyor. Merkez, ilçenin en özel insanlarına umut oluyor. Engelliler rehabilitasyon merkezinde danışmanlık yönlendirme ve sosyal rehabilitasyon, psikolojik muayene ve tedavi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon olmak üzere üç ana dalda hizmetler yürütülüyor.

Engellilere yönelik kapsamlı etkinlik ve programlar düzenleniyor

Bayrampaşa Belediyesi Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nde engelli bireylere yönelik kapsamlı etkinlikler ve aktiviteler düzenleniyor. İlk yardım eğitiminden il gezilerine, kitap fuarı ziyaretlerinden tarihi ve kültürel gezilere, el işi kurslardan egzersizlere kadar çok sayıda etkinlik ve program gerçekleştiriliyor. Merkezin organize ettiği programlardan bazıları şunlar; Forum İstanbul Legoland gezisi, akvaryumu gezileri, müze ziyaretleri, şair ve yazar söyleşileri, Tarihi Yarımada gezisi, piknik organizasyonları, bayram tıraşı etkinliği, boğaz turu, 1 günlük temsili askerlik uygulaması, asker kınası programı

Engelli gençler Sevgi Kafe’de garsonluk yapıyor

Down sendromlu ve zihinsel engelli gençlerin garsonluk yaptığı Sevgi Kafe, Bayrampaşa Şehir Parkı’nda engelli gençlere hem istihdam hem sosyalleşme imkanı sağlıyor. Engellileri sosyal hayata adapte etmek üzere hayata geçirilen Sevgi Kafe’de engelli gençler çay ve kahve servisi yapıyor, hünerlerini sergiliyor. Her gün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında staj uygulaması yapılan kafede görev yapan gençlere ay sonunda çalıştıkları saat karşılığı ücret veriliyor. Aynı yerleşkede bulunan Down Sendromlu ve Otistik Çocuklar Okulu ise, 35 metrekarelik 14 eğitim sınıfı, yemekhane, kantin, toplantı salonu ve revir gibi bölümleri ile Bayrampaşa Belediyesi’nin engelli vatandaşlara yönelik projeleri dikkat çekiyor.

Engelsiz Yaşam Parkı’nda her şey engelliler için

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in Muratpaşa Mahallesi’nde hayata geçirdiği Ahmet Sarıoğlu Engelsiz Yaşam Parkı, özel alanları ile engellilere keyifli anlar yaşatıyor. Parkta; engelsiz oyun parkı, engelli arabası şarj istasyonu, engelli yaya yolu, solar şarjbank, engelli fitness alanı, Wi-Fi hizmeti, hobi bahçesi ve engelli tuvaleti gibi bölümler bulunuyor. Parkın içinde inşa edilen Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi’ne, aileler engelli çocuklarını gönül rahatlığı ile emanet edebiliyor. Merkez, 13 yaş üstündeki tüm engellilere hizmet veriyor. İki katlı Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi’nde iki etkinlik sınıfı, iki dinlenme odası, birer sosyal servis ve bireysel görüşme odası yer alıyor. Bayrampaşalı engelli bireyler her türlü hizmet hakkında bilgi ve kayıt olmak için 0 212 544 46 54 ve 0 212 565 45 13 nolu telefonları arayabilirler.