Bayrampaşa Belediyesinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Atatürk Parkı’nda yaptığı programda şehitler ve gaziler anıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yılı sebebiyle Bayrampaşa Belediyesi’nin organize ettiği programda önce mehter takımı sahne aldı. Ardından şehitler için Kur’an tilaveti verildi. Protokol konuşmalarının ardından sahneyi Türkücü Kürşat aldı. Bayrampaşa Belediyesi önündeki Atatürk parkında yapılan programa Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Garnizon Komutanı Muhabere Albay Coşkun Çelik, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Mamur, Bayrampaşa Müftüsü Recep Eren, Bayrampaşa AK Parti İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Bayrampaşa MHP İlçe Başkanı İsmail Aslan, şehit Ümit Yolcu’nun anne-babası Müzeyyen ve Sadık Yolcu, 15 yaşında şehit olan şehit Halil İbrahim Yıldırım’ın anne-babası Gazal ve Bahaddin Yıldırım ile Bayrampaşalı vatandaşlar katıldı. Hain kalkışma günü Bayrampaşa ilçesinden şehit olan Ümit Yolcu ve 15 yaşında şehit olan Halil İbrahim Yıldırım’ın anneleri ve babalarına Bayrampaşa Kaymakamı ve Bayrampaşa Belediye Başkanı tarafından çiçek takdim edildi ve sahnede alkışlandı.

"Bu halk, emin olunuz vatanı için, bayrağı için, milleti için, canını seve seve verip, şehadet şerbetini içen bir millettir"

FETÖ’nün milletimizin ferasetiyle yapacaklarını yapamadan tarumar olduğunu söyleyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “FETÖ büyük bir operasyona imza atmak üzere akşam saat 22.00 itibarıyla tüm tanklarıyla, tüfekleriyle, silahlarıyla F-16’larıyla ülkemize büyük bir operasyona kalkıştı. Mehmetçiğimizin o güzel elbiselerini giymiş ama içerisinde terör örgütü insanlarının barınmış olduğu bu örgüt, Allah’ın izniyle, milletimizin ferasetiyle yapacaklarını yapamadan tarumar oldular ve şunu bilmiyorlardı. Bu halk, bu halk emin olunuz vatanı için, bayrağı için, milleti için, canını seve seve verip, şehadet şerbetini içen bir millettir ve bu millet bu kalkışmanın karşısında gövdesiyle beraber o ateş ettikleri silahların üzerine giderek bu operasyonu işte Boğaz Köprüsü’nde yine aynı şekilde Vatan Caddesi’nde Emniyet Müdürlüğü’nün önünde havaalanında ve Bayrampaşa’da çevik kuvvet ön göstermiş olduğu büyük bir kahramanlık abidesiyle bunları durdurduk. Bu askerleri ve başlarında bulunan komutanlarını da derdest ettik. Özellikle ilk çevik kuvvete gelen bu tanklar telsizde anons yaptıkları ifade şuydu. Hiçbir TOMA çevik kuvvetten çıkmayacak. Hiçbir çevik kuvvet polisi de oradan asla dışarı çıkartılmayacak. Tanklarla beraber önlerini kapatacaksınız diye telsiz de buradaki terör örgütündeki bu teröristlere talimat veriyordu” şeklinde konuştu.

"Allah bir daha ülkemize 15 Temmuz gibi bunun gibi bu şekilde operasyonları göstermesin"

FETÖ’nün 82 milyon insanın kahramanlığını bilmediğini ifade eden Belediye Başkanı Aydıner, "Bayrampaşa halkının kahramanlıklarını, İstanbul halkının, ülkemizin 82 milyon insanının kahramanlığını bilmiyorlardı. Bayrampaşa’da üç tankı acilen gelir gelmez biz derdest ettik ve onları yaka paça aşağı indirdik. Tabii bu operasyon anında da elinde bulunan G3 tüfeğiyle birlikte bir tane Ümit Yolcu yavrumuz şehit oldu. Bir tane de Halil İbrahim evladımız 15 yaşında o şehit oldu. Ve böylece Bayrampaşa’da 2 tane şehidimiz ve 10’un üzerinde de gazimiz var. Allah onlara rahmet eylesin, gazilerimize Cenab-ı Hak güç kuvvet versin diyorum. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Ailelerimize, yavrularımıza, çocuklarımıza da mutlaka bu anma törenlerini her yıl yaparak neden 15 Temmuz’u anıyoruz diye hatırlatarak, 15 Temmuz’da bundan sonra asla durmayacağız diyorum. Allah bir daha ülkemize 15 Temmuz gibi bunun gibi bu şekilde operasyonları göstermesin diyorum. Cenab-ı Hak ülkemizi, vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, ezanımızı korumayı nasip eylesin diyorum" dedi.