Bayrampaşa’da evinde 11 yaşındaki çocuğunun gözü önünde tartıştığı kocası tarafından öldürülen Meryem Çap’ın acılı kardeşi konuştu. Kardeş Emre Arslan, ablasının yıllardır şiddet gördüğünü 1 buçuk yıl öncede uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade ederek “11 yaşında bir çocuğun gözleri önünde 4-5 el ateş edildi. Çocuk polise, ‘annemin başı kan, kolu kan, gövdesi kan’ tarifleriyle ifade verdi” dedi.

Bayrampaşa’da dün akşam evinde tartıştığı kocası tarafından 11 yaşındaki çocuğunun gözü önünde silahla yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 35 yaşındaki Meryem Çap’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na getirildi. Meryem Çap’ın yakınları, yıllardır kocasından şiddet gördüğünü belirterek 1 buçuk yıl öncede uzaklaştırma kararı aldığını söyledi. Katil zanlısı Şehmuz Çap ise polis tarafından aranıyor.

Çap’ın cenaze işlemlerinin bitmesini bekleyen Emre Arslan ablasının evliliğinin ilk yıllarında da şiddete maruz kaldığını ifade ederek, “Ablam 18 yaşında kocasına kaçarak evlendi. 1 yıl sonra kocasının kendisini satırla kovaladığını söyledi ve bu olay sonucundan da bize sığındı. Daha önce de bir sürü darp edildiğinden bahsetti. Biz onu sahiplendik ve boşanma sürecine başlamasını talep etti bizde. Biz bu süreçte yanında bulunduk. Bu süreçte kocasının ailesi bize baskı yaptı. Biz polise ihbarda da bulunduk. Daha sonra kendisi isteği ile boşanma davası son celsesinde evden ayrıldı. Evden ayrıldıktan sonra şu anda 11 yaşında olan bir çocukları oldu” dedi.

“Çocuk polise, ‘annemin başı kan, kolu kan, gövdesi kan’ tarifleriyle ifade verdi”

Meryem Çap’ın 1 buçuk yıl önce kadın sığınma evine sığındığını da belirten kardeşi Emre Arslan, “Eşi uzaklaştırma cezası aldı. Sonrasında bize 2 ay önce yaz tatilinde kaburgasının kırıldığını beyan etti. Havuza düştüğünü söyledi ama çocuğu babasının annesini dövdüğünü söyledi. 11 yaşında bir çocuğun gözleri önünde 4-5 el ateş edildi. Çocuk polise, ‘annemin başı kan, kolu kan, gövdesi kan’ tarifleriyle ifade verdi. Bu süreçte gerçekten hem çocuk yetim kaldı. Ateş düştüğü yeri yakıyor, annesiz kaldı babası şu anda cinayetten aranıyor. Bu konuda yetkililerin devreye girmesini ve en kısa süre şahısın yakalanmasını talep ediyoruz. Bunları yapacak 4-5 el ateş edilecek ne yaptı ablam bunları hakkedecek ne yaptı. Bir tartışmadan bu boyuta nasıl gelindi. Yetkililerden destek bekliyoruz bu konuda” diye konuştu.