Uzun yıllar Balıkesir’de öğretmen olarak görev yapan ve Balıkesir Yazarlar ve Şairler Deneği (BAYŞAD) üyesi olan Yazar Ali Rıza Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na atandı.

Alevi Bektaşi vatandaşların dini ve kültürel vecibeleri ile ibadethanelerinin işleyişini kolaylaştırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na yeni görevlendirme yapıldı. Kurulduğu günden bugüne başkanlığı yürüten Ali Arif Özzeybek’in yerine Ali Rıza Özdemir atandı.

Balıkesir 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenlik yapan Yazar Ali Rıza Özdemir, BAYŞAD üyesi olarak birçok etkinlikte görev yaptı.