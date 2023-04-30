Kocaeli'nin en aktif kültür sanat edebiyat sivil toplum kuruluşlarından kısa adı BAYŞAD olan Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği adını yaptığı etkinliklerle ve sosyal sorumluluk projeleri ile duyuruyor.KOCAELİ (İGFA) - BAYŞAD, başkanlığını Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan pek çok STK'nın kuruluş aşamasında öncülük yapan Gülşen Müstecaplıoğlu'nun yaptığı 29 Ekim Kadınları Derneği ile hafta sonu İzmit Belediyesi tarafından restore edilen Şiir ve Edebiyat evinde coşkulu bir kalabalıkla 23 Nisan şiir ve müzik dinletisini gerçekleştirdi.

STK başkanlarının, yöneticilerinin ve her iki derneğe bağlı şair, yazar ve üyelerinin katıldığı dinletinin sunuculuğunu Kocaeli Sağlık Çalışanları Dernek Başkanı Adem Yaman yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın hep bir ağızdan okunmasının ardından her iki dernek başkanı etkinliğin anlamına vurgu yaparak açılış konuşmalarını gerçekletirdiler.

Dolu dolu geçen dinletide okunan şiirler ve hep bir ağızdan söylenen şarkılarla duygulu anlar yaşandı.

29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu ve BAYŞAD Başkanı Dilek Dila Mert, program sonunda katılımcılara teşekkür ederek iki derneğin yakalamış olduğu uyumun önümüzdeki etkinliklerde de devam edeceğini söylediler.