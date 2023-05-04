Bursa Büyük Birlik Partisi Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığı’nda görev değişimi gerçekleşti.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanlığı’na İsmail Acar getirildi. Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanı Avukat Haldun Filizli yapılan açıklamada" Bizler bir bayrak yarışı içerisindeyiz. Davamızı hep bir adım öteye taşıma çabası içerisinde olduk. Şahıslar gelip geçicidir, önemli olan ilayı kelimetullah davasıdır. Hep bu şuurla ve sorumlulukla hareket ettik. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde boşalan ilçe başkanlığı görevine İsmail Acar bey getirilmiştir. Kendisine ve yönetimine hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, rabbim yar ve yardımcısı olsun diyoruz" dedi.