14 Mayıs 2023 tarihinde seçimlere hazırlanan Büyük Birlik Partisi Bursa Teşkilatları Genel Başkan Yardımcısı ve 1.Bölge. 1.Sıra Milletvekili Adayı Ekrem Alfatlı liderliğinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanlığı seçim çalışmaları çerçevesinde saha çalışmalarına devam eden Büyük Birlik Partisi Bursa teşkilatları Orhaneli’de vatandaşlarla buluştu. Ziyaret çerçevesinde ilk önce Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ve Orhaneli Vakıflar Müdürünü ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

Daha sonra tarihi Beyce Pazarı ve Orhaneli sokaklarında seçim çalışmaları yapan Büyük Birlik Partisi Bursa Milletvekili adayları neden aday olduklarını ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vatandaşlarla sıcak sohbetinde ortamında geçen çalışmalarda açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa 1.Bölge 1.sıra Milletvekili adayı Ekrem Alfatlı bugün hemşerilerimle birlikte olmaktan oldukça mutluyum diyerek sohbete başladı.

Ardından şu sözlerle konuşmasına devam etti, “Değerli arkadaşlar BBP bundan 30 yıl önce ebedi siyasi liderimiz şehidimiz Muhsin başkanımız ve arkadaşları tarafından Adriyatik’ten Çin Seddine kadar kaynaşmış ve birleşmiş Türk İslam hayali ile ortaya çıktı. Kürdü, Türkmeni, Çerkezi Alevisi, Sünnisi kim kendini nasıl ifade ediyorsa biz Büyük Türk Milletiyiz ve hepimiz bir kilimin desenleriyiz. Biz her şeyi tartışabiliriz. Bizim tartışmayacağımız konular kırmız çizgimiz bellidir. Allah’ın birliği, Peygamberimizin Risaleti, ülkemizin birliği ve bütünlüğü, devletimiz, bayrağımız milli birliğimiz dışında her şeyi konuşabiliriz" diye konuştu.

Bu seçimlerde baraj derdimiz yok

Büyük Birlik Partisi Anadolu insanımızın karnı tok başı dik bir şekilde iktidara uzanma eli olma umudu ile ortaya çıktığını belirten Alfatlı, "Bizler 30 yıldır ilk defa baraj derdi olmadan seçime giriyoruz. Geçmişte siz değerli hemşerilerimiz bizlere iki oyum olsa birini size verirdim diyorum. Şimdi o fırsat var. İki oy kullanacağız bir Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk baştan itibaren adayımız diğeri de genel seçimler. Orada biz kendi logomuz ve kendi adaylarımız ile Cumhur İttifakı çatısı altında birinci sırada yer alıyoruz. Her türlü terör örgütünün şubeleri karşısında Alperenlerimize Büyük Birlik Partisi’ne oy istiyoruz. Bu seçimler Türkiye’nin bağımsızlığı seçimi, bölgesinde lider olma seçimi, mazlumların seçimi, işte bu yüzden BBP Cumhur İttifakı içerisinde. Allah’ın izni ile 14 Mayıs’ta sandıklardan güller çıksın diyorum. Dağ yöremizin, Orhaneli’mizin, Bursa’mızın sorunlarını ev ev, mahalle mahalle, sokak sokak biliyoruz, vatandaşımızın sesi, soluğu ve temsilcisi olarak sizlerden bu tarihi seçimlerde yerli ve milli adaylarla yetki istiyoruz“ ifadelerini kullandı.

Vatandaşın sorularını yanıtlayan Alfatlı ve BBP teşkilatlarının saha çalışması hatıra fotoğrafı çekimi ile program sona erdi.

Programa Alfatlı’nın yanı sıra BBP Milletvekili adayları İsmail Demir, Hasan Uslu, Kadriye Öz, BBP Bursa İl Başkan Yardımcısı Ö.Faruk Alfatlı, Orhaneli İlçe Başkanı Kamil Salar ve BBP teşkilat mensupları katıldı.