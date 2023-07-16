Pişik, birçok ailenin de bildiği gibi özellikle bez bölgesindeki cildin tahrişi ile ortaya çıkan bir durumdur. Bu tahrişe yol açan şey de idrar ve kakadır. Yani idrar ve kaka, cilde uzun süre teması söz konusu ise pişikle karşılaşmak kaçınılmazdır. Pişikte iki önemli nokta vardır. Pişiğin önlenmesi ve pişiğin tedavisidir. Önlemek için çiş ve kaka ile teması ne kadar kısaltırsak, bebeğin altını ne kadar çok kuru tutarsak, pişikle o kadar daha az karşılaşırız. Pişik önleyici bazı çinko içeren kremler ve pomadlar vardır. Bunları kullanmakta pişik önlemede faydalıdır. Eğer pişik geliştiyse o zaman yapmamız gereken birkaç ek olabilir. Öncelikle altını tekrar kuru tutacağız. Altını ıslak mendillerle temizlemeyi kesinlikle önermiyoruz. Mümkünse duru suyla temizlemekte fayda vardır. Bunun yanı sıra daha yüksek oranda çinko içeren pomadlar ve kremler kullanılabilir. Epitelizasyonu hızlandıran kremler kullanılabilir. Eğer pişiğimiz ishal ile ilişkili değilse, daha sık ve daha ağır pişikle karşılaşabiliriz. Bunun yanı sıra eğer pişiğimiz 3 günden daha uzun süre sürdüyse akılda tutulması gereken önemli bir nokta, pişik tablosuna mantar enfeksiyonunun eklenmiş olabileceğidir. Bu durumlarda tek başına pişik kremi kullanmak faydalı olmayacaktır. İkinci bir ilaç tedavisine gerek vardır. Bunu da mutlaka hekiminizle konuşmanızı tavsiye ediyoruz.