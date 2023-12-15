Kayseri'de meydana gelen olayda tutuklanan 35 yaşındaki Fatma Taş, yeni doğan bebeğini havluya sarıp çöp konteynerine bırakmakla suçlandı. Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde 4 Temmuz'da yaşanan olayda, sabah saat 07.30 sıralarında konteynere çöp atmaya gidenler, havluya sarılı bir bebekle karşılaştı. Bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, yeni doğan bebeğin annesini bulmak için çalışma başlattı. 550 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 15 gün önce bir markete hamile olarak giren ve bebeğin bulunduğu gün yine aynı markete giden Fatma Taş'ı tespit etti. Ancak, bu süreçte karnında şişlik olmadığı ve yanında bebek bulunmadığı belirlendi. Gözaltına alınan Fatma Taş, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen iddianame, Fatma Taş hakkında 'Alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İlk duruşmada, sanık Taş, bebeğini sevgilisiyle tanıştıktan sonra dünyaya getirdiğini ifade etti. Ancak mahkeme heyeti, Taş'ı suçlu bulup, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Taş, mahkeme sürecinde, ""Bebeğime zarar verme gibi bir niyetim yoktu. Bebeği istemeseydim, hamilelik süreci başında aldırabilirdim. Aklımdan dahi geçmedi. Kordon bağını bağlamayı bilmiyordum" dedi. Mahkeme, yapılan tüm değerlendirmeler sonucunda aldığı kararla birlikte, Fatma Taş'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

MURAT AVCI