Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde BEBKA desteği ile yapımı tamamlanan 2-3 kg patlayıcı taşıma kapasitesi ve 120 km menzile sahip kamikaze drone, TechIN Bursa Girişimcilik Merkezi'nin açılışında sergilendi.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - TechIN Bursa’nın açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kamikaze dronu imzalayarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’den yürütülen projelerle ilgili bilgi aldı.

Rektör Beydemir, Bakan Varank’a, üniversitede Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Öztürk koordinatörlüğünde gerçekleştirilen İnsansız Hava Aracı Uçuş Eğitimlerine ilişkin bilgiler verdi.

TechIN Bursa’nın açılışında gençlerle bir araya gelen Rektör Beydemir, İHA-01 veya hobi amaçlı model uçaklarla alakalı eğitimlerin artacağını ve uçuş ile ilgili altyapının güçlendirilmesi için çalışmalar yapıldığını söyledi.