Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Yönetim Kurulu, Bursa Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ayyıldız başkanlığında Bursa’da toplandı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Eylül ayı Yönetim Kurulu Bursa Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ayyıldız başkanlığında, gerçekleşti. Bursa’daki BEBKA hizmet binasında düzenlenen toplantıya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter V. Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün ve BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram katıldı.

BEBKA Yönetim Kurulu toplantısında, 2024 yılı BEBKA ara faaliyet raporu değerlendirilerek, 2025 yılı çalışma programı çerçevesinde bölgedeki rekabet gücünün artırılmasına yönelik gerçekleştirilecek faaliyetler ele alındı. Afet yönetimi çalışmaları üyelere arz edildi.