BEBKA’nın, Dijital Çağda Güçlenen Kooperatifler Programı kapsamında sağlayacağı e-ticaret ve e-ihracat eğitim ve mentorluk hizmeti ile kooperatiflerin büyümesine katkı sağlanacak. 3 ay boyunca destek sağlanacak programa son başvuru tarihi 20 Mayıs.BURSA (İGFA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), ‘Dijital Çağda Güçlenen Kooperatifler Programı’nı ilan etti. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), ‘Dijital Çağda Güçlenen Kooperatifler Programı’nı ilan etti.

Program ile üretici kooperatiflerine e-ticaret ve e-ihracat eğitimi ile mentorluk desteği sağlanacaktır. Üretici kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerini geliştirmeleri ile birlikte e-ticaret ve e-ihracat yapar duruma gelmeleri ve karlarını arttırmaları hedefleniyor.

3 AY BOYUNCA DESTEK SAĞLANACAK

Bölgelerinde üretici kooperatiflerine önemli destekler sağladıklarını belirten BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak, “Programımıza başvuru yapan kooperatifler öncelikle kapsamlı bir e-ticaret ve e-ihracat eğitimine katılacak. Akabinde 3 ay boyunca mentorluk desteği alacaklar. Programın sonucunda kooperatiflerimizin pazaryerlerinde e-ticaret ve e-ihracat yapar duruma gelmesi, kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Kooperatif temsilcileri; eğitim kapsamında ürün yönetimi, markalaşma, sosyal medya yönetimi, pazaryerlerinde satış, ürün fotoğrafçılığı gibi konularda bilgi sahibi olacak. Eğitimlerin ardından kooperatiflerimize e-ticaret konusunda uzman kişiler tarafından mentorluk ve danışmanlık verilecek.” diye konuştu.

SON BAŞVURU TARİHİ 20 MAYIS

Dijital Çağda Güçlenen Kooperatifler Desteği kapsamında e-ticaret yapma potansiyeli olan ve e-ticarete yönelik ürünler üreten Bursa’da kurulu üretici kooperatifler, dernek ve birlikler programa başvuru yapabilecek.

Son başvuru tarihinin 20 Mayıs 2023 olduğu program için başvurular, ‘www.bebka.org.tr’ portalı üzerinden yapılabilecek.