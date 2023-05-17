BEBKA’nın, Dijital Çağda Güçlenen Kooperatifler Programı kapsamında sağlayacağı e-ticaret ve e-ihracat eğitim ve mentorluk hizmeti ile kooperatiflerin büyümesine katkı sağlanacak. 3 ay boyunca destek sağlanacak programa son başvuru tarihi 20 Mayıs.BURSA (İGFA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), ‘Dijital Çağda Güçlenen Kooperatifler Programı’nı ilan etti.  Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), ‘Dijital Çağda Güçlenen Kooperatifler Programı’nı ilan etti. 

İşsizlik oranı ilk çeyrekte tek haneye geriledi İşsizlik oranı ilk çeyrekte tek haneye geriledi

Program ile üretici kooperatiflerine e-ticaret ve e-ihracat eğitimi ile mentorluk desteği sağlanacaktır. Üretici kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerini geliştirmeleri ile birlikte e-ticaret ve e-ihracat yapar duruma gelmeleri ve karlarını arttırmaları hedefleniyor.

3 AY BOYUNCA DESTEK SAĞLANACAK

Bölgelerinde üretici kooperatiflerine önemli destekler sağladıklarını belirten BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak, “Programımıza başvuru yapan kooperatifler öncelikle kapsamlı bir e-ticaret ve e-ihracat eğitimine katılacak. Akabinde 3 ay boyunca mentorluk desteği alacaklar. Programın sonucunda kooperatiflerimizin pazaryerlerinde e-ticaret ve e-ihracat yapar duruma gelmesi, kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Kooperatif temsilcileri; eğitim kapsamında ürün yönetimi, markalaşma, sosyal medya yönetimi, pazaryerlerinde satış, ürün fotoğrafçılığı gibi konularda bilgi sahibi olacak. Eğitimlerin ardından kooperatiflerimize e-ticaret konusunda uzman kişiler tarafından mentorluk ve danışmanlık verilecek.” diye konuştu.

SON BAŞVURU TARİHİ 20 MAYIS

Dijital Çağda Güçlenen Kooperatifler Desteği kapsamında e-ticaret yapma potansiyeli olan ve e-ticarete yönelik ürünler üreten Bursa’da kurulu üretici kooperatifler, dernek ve birlikler programa başvuru yapabilecek.

Son başvuru tarihinin 20 Mayıs 2023 olduğu program için başvurular, ‘www.bebka.org.tr’ portalı üzerinden yapılabilecek.