Milli Savunma Bakanlığı, bugün düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadele ve güncel konulara dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 36 olduğunu duyurarak, 2023 yılı dahil toplamda 2 bin 237 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Toplantıda, Birleşik Krallık'ın Ukrayna'ya gönderdiği mayın avlama gemilerinin boğaz geçişine ilişkin Montrö Sözleşmesi'ne aykırı davrandığı iddiaları da gündeme geldi. Bakanlık kaynakları, söz konusu iddiaları kesin bir dille reddederek, "Savaşın başından beri boğazlardan savaşan tarafların bayraklarını taşıyan bir savaş gemisinin geçişine müsaade edilmemiştir." açıklamasını yaptı.

Ayrıca, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte belirlenen yeni bedelli askerlik ücretinin neden henüz açıklanmadığına dair bir soru üzerine, Bakanlık yetkilileri, "2024 yılı ilk 6 ayına dair bedelli askerlik ücreti, Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi'nin yayımlanmasının ardından duyurulacaktır." açıklamasında bulundu.