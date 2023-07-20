Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretini açıkladı. Bedelli askerlik başvuru tarihi de belli oldu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücreti ve başvuru tarihine ilişkin açıklama yaptı.

Bedelli askerlik tutarının memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiği belirtilirken, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" denildi.