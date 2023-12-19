Ocak'ta memur maaş katsayısında yaşanacak artış bedelli askerlik ücretini de yükseltecek.

Memur zammı yüzde 49 çıkarsa 59 bin 952, yüzde 50’yi bulursa 61 bin 175 lira fark ortaya çıkacak.

Bu artıştan etkilenmemenin yolu ise başvuru ve ödemede 29 Aralık’ı geçirmemek olacak.

Peki, yeni yılda bedelli askerlik ne kadar olacak? Memur aylık katsayısına göre hesaplanan ücret, 1 Temmuz ila 31 Aralık 2023 tarihi arasında katsayının 0,509796 olmasıyla 122 bin 351,04 TL olarak belirlenmişti.

Şimdi ise 2024 yılında bedelli askerliğin ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Ocak ayında memur maaşlarında beklenen yaklaşık yüzde 50'lik zam, bedelli askerlik ücretine de yansıyacak. Bu artıştan etkilenmeden bedelli askerlik yapmak isteyenlerin 12 gün içinde başvurması gerekiyor.

OCAK AYINDA BEDELLİ ASKERLİK İÇİN BAŞVURAN NE KADAR ÖDEYECEK?

Memur maaş katsayısında önümüzdeki ay yaklaşık yüzde 50 artış olması bekleniyor. Kesin oran 3 Ocak tarihinde açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak. Bedelli askerlik tutarı, eğer memur maaş katsayısı yüzde 49 artarsa 182 bin 303 liraya, yüzde 50 artış halinde de 183 bin 526 liraya yükselecek. Buna göre 59 bin 952 ile 61 bin 175 lira arasında bir fark ortaya çıkacak.

BEDELLİ ASKERLİK MÜRACAT ŞARTLARI NE?



Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak 'Askerliğe Elverişlidir' kararı verilmiş olmak.

Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmak.



BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?

Tutar her 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel olarak değişiyor. Memur maaş katsayısı ile 240.000 gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunan tutar bedelli askerlik ücretini gösteriyor. Yani memur maaş katsayısı arttıkça ödenecek tutar da artıyor. Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artışla bedelli askerlik ücreti de yükselecek.



ARTIŞTAN ETKİLENMEMEK İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Mevcut tutardan ödeme yapmak için 29 Aralık günü mesai bitimine kadar başvurunun tamamlanması şart. Bu kapsamda yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar yoklamalarını yaptırmaları, bedelli askerlik tercihinde bulunarak ödeme yapmaları gerekiyor. Ödenecek bedel de 122 bin 351 lira 4 kuruş. Ancak başvuru tarihine kadar yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olan yükümlüler buna ilaveten bir ek bedel ödeyecek. Geçerli yasal mazeret süreleri hariç yoklama kaçağı veya bakaya kalınan toplam sürenin her bir ayı için ödenecek ek bedel bin 784 lira 29 kuruş olacak.



BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMELERİ NEREYE YATIRILACAK?

Ödemeler Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası, defterdarlıklar veya mal müdürlüklerine yapılabilecek.



ASKERLİK TARİHİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2023'te bedelli askerliğe başvuran ve bedel tutarını ödeyen yükümlüler 2024'te kura ve sınıflandırma işlemine tabi tutulacak. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.