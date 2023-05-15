Aymira Koçaklı Yaşam Merkezi Bursa Şubesi’nin açılışında sahneye çıkan Lara, iddialı sahne kıyafetleriyle gündeme gelen meslektaşlarını eleştirdi. Lara, sesine güvenen hiç bir popçunun soyunmaya ihtiyacı olmadığını savundu.BURSA (İGFA) - Kadın girişimciler Bircan Balkan ve Serap Çalımlıdağ'ın Nilüfer'de açtığı Aymira Koçaklı Yaşam Merkezi Bursa Şubesi, Gizem Çevik'in organizasyonuyla hizmete girdi. Aymira Koçaklı'nın da katıldığı açılışın sürpriz ismi ünlü sanatçı Lara oldu.

Açılışta verdiği konser öncesi basın mensuplarına iddialı açıklamalarda bulunan Lara, son dönemde kadın popçular arasında süren kıyafet savaşlarına değindi.

Gülşen'le başlayıp diğer kadın popçular arasında da yayılan iddialı kıyafet seçimlerini eleştiren Lara, “Şov dünyasında kıyafet elbette önemli. Bizim işimizde görsellik var ve olmalı. Ama bu iş artık şov olmaktan çıktı. Bence kadınlar artık bedenlerini değil seslerini soyundursunlar. Sesi olan birinin zaten fazla soyunmaya ihtiyacı yok” dedi.