Edirne Keşan'da Beğendik Belediyesi taze ve arıtılmış su imkanını bir sistemde toplayan Temiz İçilebilir Su Noktası “ Sumatic” i hizmete sundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Beğendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek, yaptığı bir sosyal medya paylaşımı ile bu hizmeti basın ve kamuoyu ile paylaştı.

Örnek paylaşımında, Beğendik'te bir ilki daha gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Taze ve aratılmış şu imkanını tek bir sistemde toplayan TEMİZ İÇİLEBİLİR SU NOKTASI "SUMATİC"’ i Beğendik halkımızın hizmetine sunduk. Halkımız minaralli, filtrelenmiş, C vitamin destekli ve ultraviole bakteri önleyici özellikleri bulunan Temiz su noktasından faydalanabilecekler. Kullanımı kolay olan Sumatik'te vatandaşlarımız için 19 litrelik damacana ve 5 litrelik pet şişe seçenekleri bulunuyor. İlkini Beykent Mahalle'mizde kurduğumuz temiz içilebilir su noktasının belirlenen noktalara kurulumu devam edecek. Beğendik Halkımıza hayırlı olsun" dedi.