Ünlü şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Begüm Polat, son müzik çalışmasını hafızalardan silinmeyen “Dom Dom kurşunu” isimli esere yeni düzenleme yaparak sevenleriyle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Söz ve müziği Aşık Mahsuni Şerif imzası taşıyan “Dom Dom kurşunu” isimli eser Begüm Polat tarzı ile kendi firması olan BGM HOUSE YAPIM etiketiyle müzik dünyasına yeniden girdi ve klip çalışmasıyla tekrar çok konuşulacağa benziyor.

Her klip çalışmasıyla sosyal medyayı sallayan müziğin çılgın kızı Begüm Polat, siyasi dünyaya mizahi bir bakış açısıyla yaklaştığı, çalışmasının senaryosunu da kendi yazdı.

Başkan olmak için yola çıkan güzel bir kadının toplanan masayı dağıtması ana tema olarak işlenen çalışma siyasilerden de hayli ilgi göreceğe benziyor.

Beykoz kundurada çekilen klip çalışmasında yönetmen koltuğunda Yuzuf Can Özbilen otururken, sevilen şarkıcı yeni çalışmasıyla sosyal medyayı yeniden ayağa kaldıracak gibi görünüyor.

https://youtu.be/Mnwzu-OLGDI