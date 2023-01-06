İnegölspor’umuz, 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler takımından kaleci Bekir Sevgi ile ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp Tesislerimizde düzenlenen imza törenine Hukuki İşler ve Kulüp Şirketleşme Sorumlumuz Avukat Enes Özer ile Altyapı Sorumlumuz Sinan Taylan katıldı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Hukuki İşler ve Kulüp Şirketleşme Sorumlumuz Avukat Enes Özer, şunları söyledi:

“Bugün kalemize önemli bir takviye gerçekleştiriyoruz. Amed Sportif Faaliyetler takımından kaleci Bekir Sevgi ile ile 1,5 yıllık anlaşma sağladık. Daha öncede eski kalecimiz Gökhan Siverek’i kadromuza dahil etmiştik. İnşallah kalemiz emin ellerde olacak. Anlaşmanın hem Bekir kardeşimize hem de camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.”



Bekir Sevgi ise “Yakından tanıdığım bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Daha önce defalarca İnegölspor’a karşı mücadele etmiştim. İnşallah bundan sonrada İnegölspor’un başarısı için mücadele edeceğim. Şuanda tek bir hedefimiz var. O da en kısa sürede takımımıza üst sıralara çıkartmak. Bunu başaracak güce sahibiz.”ifadelerini kullandı.