İnegöl Belediyesi, Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliği ile “Beklenen Gençlik” konulu seminer düzenledi. MEDAV (Medrese Alimleri Vakfı) Başkanı Tayyip Elçi’nin konuşmacı olarak katıldığı programa ilgi yoğun oldu.

İnegöl Belediyesi, Aile Hayatını İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğinde düzenlediği aileyi ve aile bireylerini geliştirici seminer programları kapsamında Cuma akşamı özel bir seminere imza attı. Sani Konukoğlu Konferans Salonunda MEDAV (Medrese Alimleri Vakfı) Başkanı Tayyip Elçi’nin konuşmacı olarak katıldığı “Beklenen Gençlik” konulu seminer düzenlendi.

İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği seminere; Belediye Başkan Vekili Erdal Akkaya, meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. Gençliğin önemine vurgu yapılan ve gençlerin üstlenmesi gereken vazifelere dikkat çekilen seminer, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından AHİD Başkanı Naci Köseoğlu bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Seminerde daha sonra MEDEV Başkanı Tayyip Elçi kürsüye çıktı. “Beklenen Gençlik” konulu seminerde gençliğe yönelik görüşlerini aktaran Tayyip Elçi hem gençlere seslendi hem de gençliği yetiştiren anne-babalara nasihatlerde bulundu.