Bel fıtığı ameliyatının ilk yapıldığı günden günümüze kadar değişen ve gelişen yöntemleri hakkında bilgiler veren Özel Denizli Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yasin Levend Özçelik, bel fıtığı olan hastaların bir uzman doktora görünüp kendisine uygun tedavi öğrenip sonrasında ameliyat olup olmayacaklarına karar vermeleri konusunda uyardı. Op. Dr. Yasin Levend Özçelik, "Bel ameliyatları yaklaşık 100 yıldır modern şekilde yapılmaya başlanmış. İlk olarak 1927 tarihinde bel fıtığı ameliyatı yapıldıktan sonra o çeşitli gelişmeler kaydedilmiş ve günümüze kadar çeşitlenerek ve modernleşerek gelmiştir. İlk yapılan ameliyatlar hala yapılmaktadır. Halk arasında açık ameliyat dediğimiz bel fıtığı ameliyatları bugün de halen devam etmektedir. Ancak bunun hastaya verdiği konforun daha az olması, hastanın ameliyat sonrası sürecinin rahatsız olması gibi sebeplerle daha hastanın konforunu artırıcı, daha az hastanede kalma süresini sağlayan yöntemler de geliştirilmiş. Hastaya daha az zarar veren daha az kemik dokusuna daha az kas dokusuna zarar veren yöntemler de geliştirilmiş. Örneğin, daha sonra mikro cerrahiler 1957’den sonra yapılmaya başlanmış. Bu yöntemin ülkemize gelmesi mikroskopun gelişiminden sonra 2000’leri buluyor ama daha sonra lazer cerrahileri gelişmeye başlıyor, endoskopik cerrahiler gelişmeye başladı. Bunlar gittikçe daha az kesiyle daha ufak kesiyle aynı ameliyatlar hemen hemen aynı başarı oranlarında yapılabilmekte. Hastaya göre tabi seçim yapılmak şart olmakla beraber, her hastaya her yöntem uygun olmasından gerektiğinde biz de hastalarımıza bu yöntemlerden hepsini açık ameliyatından platinli ameliyatına ya da endoskopik ameliyata ful kapalı tam kapalı ameliyat dediğimiz ameliyatlara kadar yapabilmekteyiz" dedi.

"Ameliyatsız tedavi mümkün"

Bel fıtığı tedavisinde gelişen tedavi yöntemlerine değinen Op. Dr. Yasin Levend Özçelik, "Nükloplastik ameliyatları yapılabiliyor. Lazer ameliyatları yapılabiliyor. Bunlar dediğim gibi hastanın kendisine ve fıtığının durumuna göre kliniğine göre veya geçmişte bel bölgesinde geçirilen ameliyatlara veya hastanın patolojik problemlerine göre çeşitlendirilebilmekte. Yöntemler hastayla konuşarak belirlenmektedir. Yani anlatmak istediğim burada, bel fıtığı ameliyatı sadece ameliyatla olur ve sadece açık ameliyatla olur ön yargısına karşı, halkımıza yöntemlerin çeşitlendiğini ve çok da modern yöntemlerle geliştiği konusunda bilgilendirmek. Halk arasında dolaşan bel fıtığında hemen ameliyat ediyorlar, ameliyat sonrası sakat kalıyorsun gibi ön yarıların yanlış. Bel fıtığı sorunundan derecesine göre belki ameliyatsız kurtulmanız mümkünken geç kalıp geri dönüşü olmayan hasarla sebebiyet verebilirsiniz. Bel fıtığı olan hastaların bir uzman doktora görünüp kendisine uygun tedavi öğrenip ameliyat olup olmayacağına o şekilde karar vermeli" diye konuştu.