Kurulduğu 1995 yılından bu yana trip hop’u saykedelik, pop ve çok sesli elementlerle sentezleyen Belçikalı grup Hooverphonic, etkileyici performansıyla 14 Temmuz’da Maximum Uniq Açıkhava Sahnesi’nde konser verecek.

Trip hop’u, pop ve çok sesli elementlerle sentezleyen Belçikalı grup Hooverphonic, 14 Temmuz’da Maximum Uniq Açıkhava Sahnesi’nde konser vermek üzere Epifoni ve Kod Müzik organizasyonu ile İstanbul’a geliyor. Türkiye’de geniş bir dinleyici kitlesine sahip Hooverphonic’i İstanbul dinleyicisiyle buluşturacak konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı. "2Wicky", "Eden", "Mad About You", "Anger Never Dies", "Amalfi", "Badaboum" ve "Romantic" gibi hit parçalarıyla çok sevilen Hooverphonic, trip hop akımının öncü gruplarından sayılıyor.