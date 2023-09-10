Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, beldeye yapılması planlanan sentetik futbol saha projesi ile ilgili Bilecik’e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’la görüştü.

742’nci Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerine katılmak için Bilecik’in Söğüt ilçesine gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile proje hakkında görüştüğünü belirten Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, "İlimizde misafir ettiğimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak beyefendiye Beldemizde yapmayı planladığımız sentetik futbol saha projemize destek sözünü aldık. Beldemizde birçok projemizi hayata geçirdik. İnşallah en kısa sürede sentetik futbol saha projemizi tamamlayacağız. Kıymetli Bakanımıza destek ve yardımları için beldem adına teşekkür ederiz" dedi.