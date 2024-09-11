Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un onayıyla Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde (YBYK) ülkemizi temsil edecek Ulusal Heyete Yerel Meclis Asil Üyesi olarak atandı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir’i ulusal ve uluslararası platformlarda başarı ile temsil eden ve Nevşehir Belediye Başkanlığı görevini devralmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi de seçilen Rasim Arı’ya önemli bir görev daha verildi. Bu kapsamda, Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden temel organlardan biri olan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) üye seçimleri yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un onayıyla Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, YBYK Yerel Meclis Üyesi olarak belirlendi.

Avrupa Konseyi'nin yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden temel organlarından biri olan Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde 2024-2026 yılları arasında Türkiye’yi temsil edecek olan Arı’ya yeni görevi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından tebliğ edildi.