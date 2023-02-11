Depremin vurduğu Hatay'da bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz sitem etti. Kameralara yansıyan konuşmada, Eryılmaz, "Halkım bu kadar büyük felaketin üzerindeyken, bana daha, 'Merhaba' demeden, 'Seni alanda görmek lazım' demene ben çok üzüldüm. Bana sarılıp 'Geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim." ifadelerini kullandı. O esnada Belediye Başkanının ayakları şiştiğinden ayakkabılarını çıkardığı görüldü. Belediye Başkanının tepkisine Özgür Özel'in verdiği tepki ise sosyal medyanın gündemine oturdu.