Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bozulan yollara belediye ekiplerince bakım onarım çalışması yapıldı.

Gölpazarı’nın Cadde ve sokaklarında altyapı arıza gibi nedenlerden dolayı bozulan yolların bakım onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, "İlçemizdeki yollarındaki konfor ve güvenliği sağlamak için milyonlarca liralık altyapı ve üstyapı yatırımı yapan ve yapmaya devam ederken, diğer taraftan da hasar gören mevcut yollarda bakım ve onarım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol bakım ve onarım faaliyetleri, ağır kış şartlarından hasar gören yollarda devam ediyor. Tüm mahallelerdeki ihtiyaç duyulan noktalarda gerçekleştirilen çalışmalar ile yollar daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor" dedi.