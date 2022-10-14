İnegöl Belediyesi, 2020 yılında hizmete giren Tehlikesiz Endüstriyel Atık Toplama Merkezine rağmen sanayide atıkların bulunduğu bölgelerde kapı kapı tüm esnafları ziyaret ederek bilgilendirme yapıyor.

İnegöl’de kronik bir sorun halini alan katı atıkların oluşturduğu çevre kirliliği konusunda, İnegöl Belediyesi 2020 yılında ciddi adım attı. Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde Katı Atık Transfer İstasyonu karşısında kurulan Tehlikesiz Endüstriyel Atık Toplama Merkezi ile boş arsalarda ve dere kenarlarında kirliliğe sebep olan atıkların düzenli şekilde toplanması hedeflendi. Firmalardan toplanan atıklar önce bu merkezde biriktiriliyor, ardından da belirli aralıklarla lisanslı firmalara götürülerek bertaraf ediliyor.

EKİPLER KAPI KAPI GEZİP BİLGİLENDİRİYOR

Tesisin hayata geçmesinin ardından 2 yıl geçmesine rağmen sanayide bazı bölgelerde atıklar ve çevre kirliliği devam ederken, zamanla sistem geliştirilerek firmaların talep etmesi durumunda ücret karşılığı İnegöl Belediyesi adreslerden de atıkları toplamaya başladı. Yaşanan kirliliğin sıfıra indirilmesi amacıyla da Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri sahaya indi. Sanayide özellikle kirliliğin ve atıkların devam ettiği bölgelerde kapı kapı tüm iş yerlerini gezen ekipler, Tehlikesiz Endüstriyel Atık Toplama Merkezini tanıtıp verilen hizmetleri anlatıyor.

ESNAFLARIMIZDAN DA DUYARLI OLMALARINI BEKLİYORUZ

Konuya ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban hem vatandaşları daha duyarlı davranmaya davet etti hem de bu konuda çözüm olabilecek önerilere açık olduklarını ifade etti. Temizlik konusunu önemsediklerine dikkat çeken Başkan Taban, “Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana ısrarla temizlik diyoruz. Bunun yanı sıra sanayi atıkları aslında evsel atıklara göre daha tehlikeli boyutta. Doğrudan çevreyi kirleten ve telafisi uzun yıllar alacak zararlar veren bir ihmal bu. Bu nedenle yerel yönetimler olarak elimizi taşın altına koyarak bir tesis kurduk. Sanayi bölgemizde oluşturduğumuz bu tesisle firmalarımıza dedik ki atıklarınızı getirin, bizler burada toplayıp lisanslı firmalarda bertaraf ettirelim. Çevreyi kirletmek yerine bu işi profesyonelce çözelim istedik. Açıkçası işe yaradığını da söyleyebilirim ancak yüzde 100 bir başarı yakalayamadık. Daha sonra firmalarımıza bir çağrıda daha bulunarak isterseniz arayın, gelip atıklarınızı adresinden biz alalım dedik. 153 hattına bırakılacak bir talep ile firmalardan atıkları toplamaya başladık. Ekiplerimizi de Tehlikesiz Endüstriyel Atık Toplama Merkezimizi yeniden anlatmaları ve detaylı şekilde tanıtmaları adına sahaya gönderdik. Kapı kapı gezip anlattılar. Anlatmaya da devam ediyorlar. Bizler de bu noktada artık esnaflarımızdan da daha duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi.

HEP BİRLİKTE BU ŞEHRE SAHİP ÇIKMALIYIZ

Temizliğin önemine de dikkat çeken Başkan Taban, “İnegöl bizim evimiz. Hep birlikte bu şehre sahip çıkmalıyız. Kirlettiğimiz bu çevre çocuklarımızın, torunlarımızın, bizden sonraki nesillerin yuvası olacak. Bu bilinçle hareket etmeliyiz. Sunduğumuz imkanları esnaflarımızın da değerlendirmesini istiyoruz. Tesisler yapmak işin kolay kısmı. Önemli olan bu sistemi oturtup işleyen bir mekanizmaya dönüştürmek. Bu da esnaflarımızın katkısı ile olacak” açıklamalarında bulundu.