Şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerleyen Belediye Kütahyaspor, deplasmanda Karaköprü Belediyespor’u 1-0 mağlup etmeyi başardıKÜTAHYA (İGFA) - TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk mücadelesini sürdüren Belediye Kütahyaspor, deplasmanda karşılaştığı Karaköprü Belediyespor’u 1-0 yenerek altın değerinde üç puanı hanesine yazdırdı.
Ligin bitimine 3 hafta kala lig lideri Yeni Mersin İdman Yurdu ile puan farkını ikiye indiren Mavi Şimşekler galibiyet golünü, son haftaların formda ismi Talha Mayhoş’un ayağından penaltıyla buldu.
Belediye Kütahyaspor, gelecek hafta sahasında Eskişehirspor’u konuk etmesi bekleniyor.