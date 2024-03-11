Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

Olay, Sincan’ın Beyobası Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Atak idaresindeki 06 BU 2080 plakalı ‘526’ hat numaralı belediye otobüsü, yoldan çıkarak şarampole uçtu.

16 kişinin yaralandığı kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma, sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Görgü tanığı bir vatandaş belediye otobüsünün Beyobası Mahallesinden Sincan Merkeze gittiğini belirterek, “1 tane de ağır yaralı var. Ambulans helikopter geldi. O yaralıyı helikopter götürdü. Diğerleri de civardaki hastanelere yönlendirildi. Hepsini de götürdüler hastanelere. İlk onu götürdüler. O bayağı bir ağırdı, yırtıkları vardı” ifadelerini kullandı.

Jandarmanın olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.