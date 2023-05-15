Alanya Belediyesi ile Başkent Üniversitesi Hastanesi arasında sağlık protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Alanya Belediyesi personelleri, Başkent Hastanesi’nin sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanacak.ANTALYA (İGFA) - Alanya Belediyesi ile Başkent Hastanesi arasında belediye personeline yönelik sağlık indirimi protokolü imzalandı. İki kurum arasında gerçekleşen protokol kapsamında Alanya Belediyesi personelleri hastane imkanlarından indirimli faydalanacak. İndirimi kapsayan protokol Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Alaettinoğlu ve Prof. Dr. Ahmet Tunçkıran, Yönetici Temsilcisi Kaan Özçekici arasında imzalandı.

MUAYENE, TETKİK VE TAHLİLDE YÜZDE 20 İNDİRİM

Başkent Üniversitesi Hastanesi tarafından çalışanlara sunulan sağlık hizmetlerinden; ayakta ve yatarak muayene, tetkik ve tahlil hizmetlerinde, ameliyatlarda yüzde 20 indirim uygulanacak.

ALAETTİNOĞLU: “HER İKİ KURUMA DA HAYIRLI OLSUN”

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Alaettinoğlu, Başkent Üniversitesi Hastanesi ile yapılan protokol hakkında, “Belediyemiz bünyesinde çalışan bütün personelimiz, birinci derece akrabaları (anne-baba, eş-çocuk) bu imkandan faydalanabilecekler. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.