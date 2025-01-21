AK Parti Meclis Üyesi Ecehan Mertoğlu Tan, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yaşandığı öne sürülen taciz olayına dikkat çekerek, tacize uğradığı iddia edilen çalışan muhabirin haksız şekilde işten çıkarıldığını belirtti. Tan, tacizle suçlanan kişinin işten çıkarılıp çıkarılmadığını da sorguladı.

Başkan Vekili Orkun Gazioğlu konuyla alakalı yaptığı açıklamada “Kurum olarak güvenli çalışma ortamı yaratmak en önemli ilkelerimizdendir. Yakın zamanda yaşanan bu durumda ilgililerin iş akdi sonlandırılmıştır. Sürecin acil bir şekilde tamamlanması için hızlı bir şekilde devam edilmektedir. Konu yargıya intikal ettiği için çok detaylandırmak istemiyorum. Konu vuku bulduğunda sosyal medyaya düştüğü için kurum itibarı zedelemekte olduğu için muhabirin iş akdi sonlandırıldı. Yargı süreci devam etmektedir.” İfadelerini kullandı.