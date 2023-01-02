KILIÇDAROĞLU, YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN ORTAK MİTİNG KILIÇDAROĞLU, YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN ORTAK MİTİNG

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı ve refahını korumak adına yaptığı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle marketlere yönelik denetimler kapsamında; etiket ihlalleri başta olmak üzere, yıl içinde 3 cezai işlem uygulanan 3 zincir markete ait toplam 9 market şubesi belediye encümeni kararı ile 3 gün süre ile mühürlenerek faaliyetlerine ara verilmiştir. Zabıta Müdürlüğümüzün denetimleri ara verilmeksizin sürerken, 3’üncü ihlale ulaşan şubelerde mühürleme işlemleri yapılmaya devam edecektir.