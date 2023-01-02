İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı ve refahını korumak adına yaptığı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle marketlere yönelik denetimler kapsamında; etiket ihlalleri başta olmak üzere, yıl içinde 3 cezai işlem uygulanan 3 zincir markete ait toplam 9 market şubesi belediye encümeni kararı ile 3 gün süre ile mühürlenerek faaliyetlerine ara verilmiştir. Zabıta Müdürlüğümüzün denetimleri ara verilmeksizin sürerken, 3’üncü ihlale ulaşan şubelerde mühürleme işlemleri yapılmaya devam edecektir.