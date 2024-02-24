Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuarı’nda toprak numuneleri alınan çiftçilerin analiz raporları çıkmaya başladı. Nilüfer Belediyesi’nin ücretsiz gerçekleştirdiği hizmetin ardından raporlarını alan Çatalağıl Mahallesi üreticileri, bilinçli tarım yapacak olmanın mutluluğunu yaşadı.

Tarımsal üretimi güçlendirip, bilinçli tarımın yaygınlaştırılması için projeler geliştiren Nilüfer Belediyesi, çiftçilerin tarlalarından elde ettiği toprak numunelerinin analiz sonuçlarını dağıtmaya başladı. Bir süre önce çiftçilerin tarlalarından alınan toprak numuneleri Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuarı’nda ücretsiz analiz edildi. İlk olarak Çatalağıl Mahallesi’nin toprak analiz sonuçları çıktı.



Çatalağıl Mahallesi’nde analiz sonuçları ve konuyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ali Turan, tarımsal ve bitkisel üretim yaparken toprak, gübre, su ve bitki kaynaklarının öneminden bahsetti. Bilinçli tarımın önemini vurgulayan Turan, “Nasıl tıpçılar kontrolsüz antibiyotik kullanmayın diyorlarsa, bizde sakın toprak analizi olmadan, bitki analizi olmadan gübre atmayın diyoruz. Boş yere paranızı heba ediyor olabilirsiniz. Toprak ve bitki analizine verdiğiniz para size geri dönecektir. Bu analizler cebinizden daha az para çıkmasını sağlar. Daha bilinçli üretim yapmayı sağlar” dedi.

Konuşmaların ardından Çatalağıl Mahalle Muhtarı Celalettin Boran’ın da yer aldığı bir tören yapıldı. Elde edilen 74 toprak analizi sonucu sahiplerine dağıtıldı.