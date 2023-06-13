Ordu Büyükşehir Belediyesinin teknolojik alandaki atılımlarından biri olan ve 2020 yılında üretimine başlanan SUVER2020 isimli su sayaçları, su sayacı pazarına güçlü bir giriş yaptı. Bugüne kadar birçok il ve ilçeye satışı yapılan ve memnuniyet oranı yüksek olan sayaçlar için Tokat Belediyesi de 5 bin adetlik yeni sipariş verdi.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak ve Ordu’yu bir yazılım üssü haline getirmek amacıyla temellerini attığı Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ordu Yazılım A.Ş. (ORYAZ), Ordu başta olmak üzere diğer şehirlerin de dijital dönüşümünü sağlayacak projeler üretmeye devam ediyor. Bu doğrultuda klasik belediyecilik dışında teknolojiyi her alanda kullanarak vatandaşlara verilen hizmet kalitesini arttıran Ordu Büyükşehir Belediyesi, yazılım ve tasarımını ORYAZ şirketinin yaptığı akıllı su sayacını pazarlamaya başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin iştirak şirketi ORYAZ A.Ş. tarafından 2020 yılında üretimi başlayan Elektronik Kartlı Ön Ödemeli Su Sayacı SUVER2020 markasının Ordu genelinde her geçen gün kullanımı yaygınlaşırken bu sayaçlar birçok ilin de ilgisini çekti. Bu kapsamda ilk olarak İnebolu Belediyesine gerçekleştirilen satışın ardında Pazar Belediyesi, Karayaka Belediyesi, Şenyurt Belediyesi, Gürçeşme Belediyesi ve Gökçeli Belediyeleri de SUVER2020 sayaçlarına rağbet gösterdi.

Siparişlerini başarılı bir şekilde teslim eden ORYAZ, son olarak da Tokat Belediyesinden 5 bin adetlik sayaç siparişi aldı. OSKİ Bolaman tesislerinde günlük 200 adet SUVER2020 isimli sayaç üretimi gerçekleştiren ORYAZ, siparişlerini yetiştirmek amacıyla hummalı bir çalışma yürütüyor.

YENİ PAZARLAR İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öte yandan müşteri memnuniyetinden ve kaliteden ödün vermemeye çalışan Ordu Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ORYAZ A.Ş. başarılı çalışmalarıyla TS EN ISO 9001 Toplam Kalite Belgesi almaya hak kazandı. Gelişim sürecini hem kendi içerisinde hem de yeni pazarlarda devam ettiren ORYAZ, yeni siparişler içinde görüşmelerini sürdürüyor.