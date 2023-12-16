Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürkan Akyurt, Su Verimli Kentler ve Belediye Su Kardeşliği etkinliğine katıldı.

Bilecik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında ‘İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerinde Su Kayıplarının Azaltılması Kapsamında Yapılacak İş Birliğine Yönelik’ protokolü, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ile birlikte imzaladı.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Akyurt, büyükşehir belediyeleri ve farklı kurumlarla birçok alanda yapılan iş birliklerini genişletmeye devam edeceklerini belirterek, ‘’Su kardeşliğimiz her iki şehrimize de hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.