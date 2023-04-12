Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen “Deprem Sonrası Aile, Sosyal Hizmetler ve Yardım İstişare Toplantısı” büyükşehir belediyelerinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Büyükşehir belediyelerinden sosyal hizmetler alanında görev yapan temsilcilerin katılımıyla TBB hizmet binasında gerçekleştirilen toplantı; Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ve TBB Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm’ün açılış konuşmalarıyla başladı.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, istişare toplantılarının rapora dönüştürüleceğini belirtti.

Hazırlanacak raporun yeni düzenlemelerin öncesinde kilometre taşı olacağına dikkat çeken Karatepe, afet bölgesindeki belediyelerin depremin yıkımına rağmen, büyük bir özveriyle çalıştığının altını çizdi. Karatepe, "Söylenecek her söz son derece kıymetli, son derece önemli. Tespitlerin yapılabilmesi, bu düşüncelerin ifade edilmesiyle mümkün." dedi.

Toplantıda katılımcılara “Afet Öncesi Risk Yönetim Modeli” sunumunu gerçekleştiren TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ise, "Afetlerde artık 99 öncesi ve sonrası şeklinde iki tarih referans alınıyor. Yapıların değerlendirmelerinde tıpkı 1999 gibi, 2023 yılı da bir dönüm noktası oluşturacak." değerlendirmelerinde bulundu.

Baraçlı, dirençli şehirlerin oluşumunda yeni bir vizyonun kabul görmesi gerektiğini belirterek, "Kentsel dönüşüm tek başına yetmez, bunun kültürel dönüşümle desteklenmesi gerekir. Dirençli kentler perspektifinde, müteselsil (ortak) sorumluluk kavramı önemli bir yere sahip. Vatandaşlarımızın, 'bu binadan sağ çıkamam' diye düşündüğü köhne yapıların, güçlü ve tahkim edilmiş yapılara dönüştüğü bir süreci el birliğiyle yürüteceğiz." diye konuştu.

6 Şubat 2023 tarihli deprem ve sonrasındaki süreçler ile sosyal hizmetler alanlarına ilişkin başlıkların görüşüldüğü toplantı, genel hatların değerlendirilmesiyle noktalandı.