Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından yayımlanan asırlık İller ve Belediyeler Dergisi’nin arşiv sayıları e-dergi formatında erişime açıldı. 1945’ten bugüne kesintisiz şekilde okuyucuyla buluşan dergide, yerel yönetimler için arşiv niteliğinde fotoğraf ve makaleler yer alıyor.ANKARA (İGFA) - “Belediyelerin hafızası” niteliği taşıyan ve dünyanın en eski yerel yönetim kuruluşları arasında yer alan Birlik tarafından 1945 yılından bu yana kesintisiz olarak yayımlanan İller ve Belediyeler Dergisi’nin arşiv sayıları dijital ortama aktarıldı.

Toplu konutlardan imar planlarına, altyapı yatırımlarından tarihi yapıların restorasyon projelerine kadar yerel yönetimlerin hizmet sahasındaki birçok konuda içeriğin yer aldığı dergide, tarihe ışık tutacak arşiv niteliğinde fotoğraflar da bulunuyor.

ÜCRETSİZ ERİŞİLEBİLİYOR

Yayın hayatına 1945’te başlayan ve ekim ayında ilk sayısı yayımlanan İller ve Belediyeler Dergisi’nin arşiv sayıları da e-dergi formatında okunabiliyor.

Derginin ilk sayılarına erişim için herhangi bir kayıt gerekmezken, araştırmacı ve okurlara ücretsiz olarak sunuluyor.

Türkiye Belediyeler Birliği resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan dergilerin tamamına https://www.tbb.gov.tr/Tr/Yayinlar adresinden erişim sağlanabiliyor.