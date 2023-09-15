Hareketliliği hiçbir zaman yitirmeyen gayrimenkul piyasası ile ilgili Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Başkanı Erdal Çelebi, yüksek kira ve satış rakamlarının yanı sıra kiralardaki yüzde 25 sınırına yönelikte yaptığı değerlendirmede "İşi vicdan çözer" diyerek, mülk sahipleri olduğu kadar kiracıları da vicdanlı olmaya davet etti. Yatırımın konut olmaması gerektiğini belirten Başkan Çelebi, arsa, arazi ve tarlaya yatırım yapılmasını önerdi.BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV’de yayınlanan, Yavuz Gerçekçi’nin hazırlayıp sunduğu 'Gerçek Sesler' programının bu haftaki konuğu Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası (BEMO) Başkanı Erdal Çelebi oldu. Başkan Çelebi, emlak gayrimenkul ve emlak sektörü hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kurulduğu günden bu yana, büyüyerek üye sayısının artığını dile getiren Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Başkanı Erdal Çelebi, o günün şartlarda gönüllülerin toplanmasıyla üye sayısının 200'lerden bugün yaklaşık 2 bin 170’e dayanan büyük bir oda haline geldiklerini ve Bursa’nın ilk 10’u içerisinde yer aldıklarını söyledi. Türkiye'nin en aktif emlak odaları arasında yer aldıklarını belirten Başkan Çelebi, birçok öğrenciye staj imkanı sunduklarına da dikkati çekti.

Odanın akademik iş birliğine de vurgu yapan Başkan Çelebi, "Artık meslektaşlarımız da alıştığı için, bir evreden sonra kuruma bile ihtiyaç kalmadan stajyerlik noktasında Uludağ Üniversitesi ile bu 10 yılda oluşturduğumuz gönül bağı ile birlikte öğrenci talebinde bulunan, okulu arayıp 'Benim ofisime stajyer lazım' diyerek listeye sıraya giren arkadaşlarımız var. Bazen onlara sıra gelmeden dağılan öğrencilerimiz var" diye konuştu.

https://youtu.be/DTaGc_UPvqw

Programda yüksek kira ve satış rakamlarının yanı sıra kiralardaki yüzde 25 sınırına yönelikte değerlendirmelerde bulunan Başkan Çelebi, "İşi vicdan çözer" diyerek, mülk sahipleri olduğu kadar kiracıları da vicdanlı olmaya davet etti.

Fiyat spekülasyonları konusunda emlakçıların hiçbir dahli olmadığını ifade eden Başkan Çelebi, "Bunun terazisi asgari ücretin bir tık altı, bir tık üstüdür. Türkiye'de gayrimenkul yatırımcısının elinde. Zaten problem de burada. Şu bilinmeli ki dengeyi biz belirlemiyoruz. Fiyatlar talep arz olarak belirleniyor. Bu konuda hükümete de, yerel yönetimlere de iş düşüyor. Kiracılar da mülk sahibi olması gerektiği yerde bu eyleme bakmadıklarında bugün istenilen rakamlara da 'evet' demek zorunda kalıyorlar" diye konuştu.

"KONUTU YATIRIM DEĞİL, İHTİYAÇ OLARAK GÖRMELİYİZ"

Menkul her zaman gayrimenkulden geride geldiğini belirten Başkan Çelebi, konutu yatırım değil ihtiyaç olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Yapılacak yatırımı konuttan ziyade her zaman arsa, arazi, tarlaya kaydırmaları gerektiğinin altını çizen Başkan Çelebi, Bursa'nın umut vadeden bölgelerine ilişkin de detaylar paylaştı.